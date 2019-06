’Wat is er mis met de scholen?

Nog steeds geen examenuitslag Calvijn College (Tel. 18/6). Wat is dat toch met die scholen?, vraagt Bert Osendarp zich af.

Met regelmaat worden we geconfronteerd met scholen die sjoemelen met examen resultaten, onderwijs geven dat de toets der kritiek niet kan weerstaan enz. Volwassen scholieren die nog steeds geen goed Nederlands kunnen schrijven. En terwijl het niveau van ons onderwijs afbrokkelt, hebben we tegelijkertijd klagende leraren. Over de werkdruk.

Is dit niet het gevolg van het smartphone tijdperk? Dat ding waar je van alles op kunt opzoeken? En een door en door verwende jeugd? Die meer zien in feesten en beesten dan huiswerk maken? En het totale gebrek aan discipline? Is daar die ’werkdruk’ niet aan te wijten?

Bert Osendarp, Stevensweert