’Geen aandacht voor gepensioneerden’

De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zingen in koor dat ze tevreden zijn met het bereikte onderhandelingsakkoord. Uit de reeds uitgelekte plannen blijkt dat de inkomenspositie van de gepensioneerden wederom wordt vergeten. Geen verhoging van de AOW en pensioenen.

Een situatie die zich de komende jaren voortzet. Met als gevolg dat de gepensioneerden afglijden naar de bedelstaf. Financiële armoede, vereenzaming, verwaarlozing en slechte gezondheid. Ouderen krijgen geen enkele politieke aandacht en moeten hun laatste levensfase in nederigheid voltooien. Om toch meer aandacht te kunnen afdwingen, is het stoppen van vrijwilligerswerk, mantelzorg en gratis oppashulp een mogelijkheid. Alleen op deze wijze kan de politiek de ogen worden geopend over de economische toegevoegde waarde en de economische gevolgen van gepensioneerden.

B. Huisman