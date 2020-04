Voor hulp aan de gestrande Nederlanders verdient Buitenlandse Zaken een pluim

Nederland heeft geen beste naam als het gaat om de belangenbehartiging van onderdanen in het buitenland. Onder diplomaten is de afdeling consulaire zaken ook bepaald geen gewilde post. Menig ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt ons land liever op politiek, economisch of cultureel gebied. Het hoge, zo niet onredelijke verwachtingspatroon van mensen die voor hulp aankloppen bij de ambassade speelt hierbij vaak parten.