’Oudere mag zich meer laten zien’

Nederland vergrijst. We worden de laatste decennia om allerlei redenen steeds ouder. Wat mij in het straatbeeld opvalt is dat oudere mensen van -laten we voor het gemak zeggen- tussen de 55 en 95 jaar vrijwel altijd flets gekleurde kleding dragen. De reden waarom dit zo is, heeft me eigenlijk altijd bezig gehouden.

Ik denk dat het heeft te maken met ’niet willen opvallen’, het ’jezelf wegcijferen’ en het uiting geven en bevestigd willen zien van ’ik ben niet belangrijk meer’. Zo van: ‘ach, wat maakt het uit, als ik felle kleuren aantrek kijkt men alleen maar naar me en dat wil ik niet, want dan ziet men hoe oud ik ben’.

Terwijl de oudere generatie juist zo enorm veel voor ons gedaan en betekend heeft! Ik zou zeggen senioren: Kom tevoorschijn. Laat u zien, u mag trots zijn op wat u gedaan en bereikt heeft. Wij, jongere mensen, zijn u dankbaar en dat willen we niet alleen weten, maar ook zien! Toon kleuren, zie er fris, monter en vrolijk uit.

Dus senioren: geef ons volop kleur, laat je zien!

Norbert van Druten