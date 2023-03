De Kwestie: ’Ik bepaal zelf wat ik eet’

Zo zijn sommigen heel stellig. Cmv2361 zegt simpelweg: „Zoals eerder te lezen, ik bepaal zelf wat ik eet.” Danny 3178 is duidelijk: „Misschien hebben de initiatiefnemers gelijk, misschien niet. Ik wil helemaal niet minderen met vlees en zuivel.”

Senromy gooit alle remmen los en ziet niets in de vegaproducten: „Absoluut tegen. Vegaproducten zoals nagemaakt vlees zijn helemaal niet zo gezond als men beweert. Dit is een hype en er zitten bepaalde voedingsmiddelen in zuivel en vlees die en mens nodig heeft. Vroeger aten wij eens per week vlees simpel omdat men het niet kon betalen, je kan ook een dag overslaan dat is geen probleem maar laten we stoppen met dit opgelegde gedoe, en laat een ieder het voor zichzelf uitmaken.” Marinka2019 geeft een reactie van vergelijkbare strekking: „Plantaardige zuivel is ontzettend duur en ontzettend zoet. Vegaproducten zijn vaak ontzettend zout. Dat kan ook niet gezond zijn. Ik eet gewoon vlees en zuivel en ook vrijwel elke dag. Maar ik koop alleen Nederlands vlees dat een zo natuurlijk mogelijk leven en voedsel heeft gehad en dat verantwoord is geslacht.”

„Grote onzin”, aldus Malle Markie, „En dat zeg ik als zijnde vegatariër. Laat iedereen zijn eigen keuzes maken en laten we eens ophouden de doemdenkers, die een hele kleine minderheid vormen, steeds zo'n podium te geven.” Andreschaap62 roept juist op tot een matiging van de vlees- en zuivelconsumptie: „Matiging is de oplossing. Niet verbieden of gebieden wat te eten.”

Daarentegen zijn er ook lezers die wel wat zien in de vlees- en zuivelloze week. Zo stelt dewilde6: „Ik kan hier alleen maar achter staan. Ik eet geen/minder vlees puur alleen voor het dierenleed dat ermee gemoeid is. Alleen ben ik bang dat als we de boeren wegjagen het dierenleed zich verplaatst naar landen waar geen controle is.” Maar hoewel RJ vegetarisch eten toejuicht, is zo’n week misschien wat overdreven: „Deze week kan absoluut helpen om mensen te laten realiseren dat vegetarisch/plantaardig eten helemaal niet heel moeilijk is. Maar mensen die het zelf niet écht willen, gaan toch niet aan deze week meedoen. Mochten mensen vegetarisch/plantaardig willen gaan eten, dan zullen ze dat toch wel zelf proberen? Is daar echt zo’n week voor nodig?”

M_lubbers ziet wel de voordelen van plantaardig eten, maar stelt ook dat de mens simpelweg vlees nodig heeft: „Goed verhaal. Vanwege de voedingswaarde moeten we inderdaad meer van het plantaardige product eten. Om dezelfde bevolking te voeden moet er dan ook meer worden geteeld, lees meer m2 landbouwgrond komen wat ten koste gaat van natuur. Vlees is ook gewoon efficiënt voedsel voor mensen.”