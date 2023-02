’Veel plastic voor de gemaksklant’

Waarom moeten dan juist de flinterdunne plastic zakjes op de groente- en fruitafdeling verdwijnen, terwijl ik steeds meer en meer stevige en veel dikkere plastic verpakkingen van kant-en-klaar maaltijden en maaltijdsalades zie verschijnen in de gekoelde (ook dat nog) vakken en vitrines. Dat gemaksvoedsel is natuurlijk beter voor de omzet van de supermarkten, maar een zwaardere belasting voor het milieu. We moeten veel meer verse groenten en fruit eten, want dat is gezond. Waarom wordt het juist de kopers van vers fruit en groenten zo lastig gemaakt dat zij daarvoor eerst een herbruikbaar zakje moeten kopen? De ’gemaksklanten’ mogen kennelijk wel heel veel plastic verbruiken en de plastic afvalberg daarmee nog veel meer belasten.

W. Braakman