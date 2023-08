’Nederland mopperland’

Oh wat zijn we toch een mopperland. Juni was een droge, mooie en warme maand. Volgens de media waren we op zoek naar wat regen en afkoeling. Juli is net voorbij en de staat opmakend klagen we over de, voor deze tijd niet abnormale, veel te koude en natte maand achter ons. Nu maar hopen op een warme en zomerse maand augustus.

Eén geluk hebben we: er zijn geen demonstraties of protesten van de klimaatfanaten, want die zijn voor het overgrote deel op vakantie met het vliegtuig naar zonnige zuidelijke landen, alhoewel het daar weer ongewoon en ongewenst tropisch heet is. Het is ook nooit goed he?

R. Diepen, Breda