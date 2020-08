Brief 1 ’Ook ’Dutch bashing’ in VS stoppen’

Het wordt hoog tijd dat onze Minister van Buitenlandse Zaken en onze Ambassadeur in de VS acties gaan ondernemen om allerlei gezegden in het buitenland, met name in de VS, in combinatie met ‘Dutch’, en specifiek die met een negatieve connotatie, te verbieden en uit te bannen.

Gezegden als ‘Dutch treat’, ‘going Dutch’, ‘Dutch agreement’, ‘Dutch generosity’ of ‘Dutch act’ en anderen kunnen echt niet meer! Met alle ‘woke’ mensen in de VS zal dit daar zeker aanslaan en binnen het roken van een ’Dutch white’ gerealiseerd zijn..

B. Slager,

Rotterdam

