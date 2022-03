Ten tijde van de tweede Wereldoorlog was er geen EU, geen Verenigde Naties, geen NAVO, niets. Er was slechts een gek die de vrije wereld in zijn greep hield en die massamoorden pleegde.

Nu is de situatie niet veel anders. Een Russische gek is bezig met het plegen van volkerenmoord in de Oekraïne. De hele wereld verschuilt zich achter de woorden: ’ze zijn geen lid van de NAVO’ en doet niets! Wanneer komt het Westen in actie? Als de Russen de laatste Oekraïner vermoorden? Bekende woorden na de laatste oorlog waren: ’dit nooit weer’. Een nieuwe Hitler is opgestaan, hij heet Poetin! Als hij Oekraïne heeft vernietigd zal hij zijn pijlen op een ander NAVO-land richten en dreigen net atoomwapens als hij wordt tegengehouden. Hij zal niet stoppen, tenzij het Westen dat doet. Het wordt hoog tijd dat we STOP zeggen tegen deze misdadiger en de Oekraïne militair bijstaan.

Henk van den Bovenkamp