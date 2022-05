’Voetbalhooligans harder aanpakken’

Waar zie je in Europa nog dat er, zoals in de Nederlandse competitie, massaal bekers bier en aanstekers naar spelers worden gegooid? Nergens, en als het in het buitenland al gebeurt, wordt er flink gestraft. Neem nou Engeland, dat een tijd geleden bekend stond om zijn hooligans. Al jarenlang kan je nu, zij het tegen een forse prijs, gerust met je kinderen naar een Premier League wedstrijd. Want de handhaving is perfect geregeld en niemand zit te wachten op een levenslange schorsing en het gemis van de sfeer in het stadion!

Bas Overmars