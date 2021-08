Inzet privéjets EU staat haaks op beleid

Buitenland

Hongaren keuren vragenlijst lhbti-referendum goed

Het Hongaarse nationale verkiezingscomité heeft vrijdag de lijst met vragen goedgekeurd voor het referendum over de omstreden lhbti-wet in het land. De wet moet jongeren binnen het onderwijs en in de media afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties.