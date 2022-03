’Boycot enige manier om Moskou te treffen’

Sterren

Batman-actrice Zoë Kravitz: ’Ik mocht geen auditie doen vanwege mijn huidskleur’

Hollywoodster Zoë Kravitz zegt dat ze vanwege haar huidskleur geen auditie mocht doen voor de film The Dark Knight Rises (2012), het derde deel van de trilogie over Batman. De actrice, die momenteel te zien is in de nieuwe bioscoopfilm over de superheld uit Gotham, zou te ’urban’ zijn geweest voor d...