Uitslag stelling: ’Reissector nu niet steunen’

De meeste deelnemers vinden zo’n voucherbank wel een goed idee. Echter een meerderheid van de stemmers vindt niet dat de overheid de reisbranche meer moet ondersteunen. ,,Elke keer als er een branche gered moet worden, dan gaat de overheid bijpassen. Dat geld verdwijnt vervolgens in de zakken van investeerders”, klinkt het. En een ander stelt: ,,Wat maakt de reisbranche zo bijzonder dat wij moeten betalen? Betaalden die touroperators toen het nog goed ging, ook extra belasting? Ik dacht het niet.”

Ruim twee derde van de respondenten zou het niet erg vinden als reisorganisaties failiet zouden gaan. ,,Laat maar lekker failliet gaan. Als corona voorbij is, komen er wel weer nieuwe reisbureaus”, zo meent iemand.

De meesten geloven ook niet dat de reisbranche weer op het niveau komt van ‘voor corona’. ,,Voor corona gingen mensen drie keer per jaar op vliegvakantie. Nu komen we erachter dat relaxen ook kan in eigen land. Een keer per jaar verder weg is ruim voldoende”, denkt een deelnemer. Maar een nader verwacht dat de reisbranche er wel weer bovenop komt: ,,Bedrijven die gezond waren voor corona redden het wel. Ze verdienen het dan ook om steun te krijgen.”

Er is ook een plan om consumenten een toeslag te laten betalen voor het Stichting Garantiefonds Reisgelden. Zodat zij er in de toekomst zeker van kunnen zijn dat zij hun geld terugkrijgen als reisorganisaties failliet gaan. Een ruime meerderheid zou niet bereid zijn een extra bedrag te betalen voor dit fonds. Wel oppert iemand: ,,Er zou een soort terugval-fonds moeten komen voor € 2,50 per reiziger. Wel onder toezicht van de overheid, want anders weet je nooit in wiens zakken het verdwijnt.”

Op het moment zijn veel Nederlanders op vakantie in het buitenland. Sommige Europese landen en regio’s verkleuren van code ‘geel’ naar ‘oranje’, zoals Spanje en Kroatië. Veel stemmers vinden dat er meer duidelijkheid moet komen voor deze mensen hoe om te gaan met deze coderingen. Iemand die op het moment in Kroatië verblijft: ,,Heel veel Nederlanders zijn nu vertrokken. En dat terwijl het hier veiliger is dan in welk dorp dan ook in Nederland.”

Europese landen onderling verschillend ook met codes. Zo heeft Kroatië ‘code oranje’ voor Nederlanders, maar voor Duitsland en Denemarken niet. Veruit de meeste deelnemers vinden dat er eenduidigheid moet komen onder Europese landen over deze corona-codes. ,,De Euopese Unie is opvallend stil. Dit terwijl consumenten en reisorganisaties door de bomen het bos niet meer zien. Dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand en creëert gezondheidsrisico’s”, stelt een voorstander hiervan.

Wel vinden veruit de meesten dat reizen naar het buitenland voor iedereen voor eigen risico is. Zo meent één van hen: ,,Daar is de premier toch heel duidelijk over geweest?” En een ander zou liever zien dat reizen deze periode achterwege blijft: ,,Mensen willen op vakantie ‘want dat moet’. Waarom kunnen we onszelf niet een jaartje koest houden?”