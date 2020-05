Corona is op de terugweg en we geloven niemand meer over mondkapjes

Op mijn golfclub in Zandvoort zijn de coronaregels zo strikt als in een verzorgingstehuis. Je mag pas tien minuten voordat je afslaat het terrein betreden en na afloop van het rondje moet je direct ophoepelen. Spelers mogen de vlaggenstokken niet aanraken en de ballenmandjes op de oefenrange worden behandeld alsof ze radioactief zijn. „Leken nemen de macht over. In de buitenlucht kun je nauwelijks besmet worden”, mopperde een medisch specialist, nadat ik geweigerd had om mijn ballenmandje aan hem te geven. Die moest volgens het protocol van de golfbond eerst ontsmet worden door baanpersoneel.