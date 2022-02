’Hypotheekrente lang vastzetten’

Op een gegeven moment kan de rente alleen nog maar omhoog en dat moment is nu gekomen. Wie nog een huis gaat kopen weet waar hij of zij aan toe is, maar kopers die een paar jaar geleden een huis hebben gekocht met een korte rentevaste periode, kunnen wel eens flink in de problemen komen. Het is verstandiger om de rente een langere tijd vast te zetten als dat voor de koper betaalbaar is. Je loopt dan minder risico. Ik kocht in 1971 een woning met een rentevast periode van 30 jaar tegen, houdt u vast, 8,5 %. Eigenlijk heb ik er nooit geen spijt van gehad want door de inflatie gingen de lonen omhoog maar de aflossing bleef ongeveer hetzelfde. Laat vooral ook uw eiegen gevoel meewegen want hypotheekadviseurs kunnen ook niet in de toekomst kijken.

Wh. van Ottele, Berg en Dal