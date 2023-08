’Elektrische bolderkar is gewoon levensgevaarlijk’

Het ging ’alweer’ fout met een Stint, de elektrische bolderkar. Nu gebeuren er wel vaker ongelukken op de weg, maar hier is het meteen factor tien erger, want er worden hier wel tot tien kinderen tegelijk in gepropt die ook nog eens geen kant op kunnen omdat ze vastgebonden zitten.

Het is natuurlijk heel makkelijk om elke keer die Stint de schuld te geven, maar het hele concept is gewoon levensgevaarlijk en moet daarom zo snel mogelijk verboden worden.

Als die kinderen dan toch per se vervoerd moeten worden, daar maar in een taxibusje met een ervaren chauffeur.

Rob de Jonge, Westervoort