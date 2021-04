Binnenland

Interimvoorzitter CDA haalt uit naar lokale afdelingen

Marnix van Rij, de interim-voorzitter van het CDA, haalt in een brief flink uit naar zo’n 20 CDA-afdelingen. Zij riepen hun partij donderdagavond op achter Kamerlid Pieter Omtzigt te gaan staan, en pleitten voor een plek in de oppositie voor hun partij. Van Rij noemt die conclusie ’voorbarig’.