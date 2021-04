’Grensbeleid Duitsland onhoudbaar’

We gaan er naar de kapper en hebben familie in Duitsland wonen en genoeg vrienden. En nu opeens mogen we de Duitse grens alleen nog maar over met een negatieve coronatest, een officiële test te verstaan, geen sneltest. Terwijl de Duitsers hier massaal de grens oversteken, op afspraak shoppen en de supermarkt bezoeken.

Dat we als ’één Europa’, zoveel verschillende regels hebben is onbegrijpelijk. Ik kan heus wel tijdelijk veel in Nederland kopen en doen, maar ga wel illegaal de grens oversteken om te zorgen dat mijn kat zijn voer krijgt want overstappen op ander voer zou betekenen dat hij doodziek wordt en zou kunnen overlijden; hij heeft alvleesklierproblemen maar met dit voer doet hij het goed.

De Duitse overheid neemt in Berlijn de beslissingen, schaalt ons als risicogebied in en houdt geen rekening met de mensen die aan een gedeelde grens wonen. Wanneer reageert onze overheid door voor de Duitsers hetzelfde te eisen?

Wilma Velroy, Lutz