’Het is ook nooit goed’

Inmiddels zijn we aanbeland in de zoveelste coronagolf. Iedere keer als het virus weer de kop opsteekt wordt er geklaagd dat het kabinet eerder met zware maatregelen had moeten komen. Maar steeds als de besmettingscijfers omlaag gingen werd er geroepen om versoepelingen. ’We pikken het niet meer, we willen feesten!’ In dit land van klagers, betweters en massale protesten is het nooit goed. Arme overheid.

Hans de Jong, Nieuw-Vennep