’Laat snelheid bij 100 km/u’

Uit enquêtes blijkt, dat er toch weer veel stemmen opgaan om deze maatregel in te trekken. Men wil weer ouderwets ’doorkachelen’ op de snelwegen. Maar wat is nu het beeld op de weg? Het is weer net zo druk op de weg als voor de coronaperiode. Op de snelwegen is er al bijna geen doorkomen meer aan. Het aantal zware en dodelijke ongelukken neemt weer toe. Filerijden en stilstaan wordt weer meer regel dan uitzondering, Als je al de 100 km per uur kan rijden mag je blij zijn.

Omwille van de verkeersveiligheid is het gewoon noodzakelijk dat deze maatregel in stand blijft. De hardrijders komen al genoeg aan hun trekken tussen 19.00 en 06.00 uur waar 130 km per uur de norm is. Dus laat de maatregel zoals hij nu is.

Jan Muijs, Tilburg