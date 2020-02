’Vertrouwen weg door rekenfouten’

Zelden is men in staat een juiste kostenraming te maken. Meestal wordt het bedrag met miljoenen overschreden. Je kunt je bij de vergroening van Nederland echter ook afvragen of bewust met cijfers gegoocheld wordt om bepaalde ideeën en besluiten erdoor te drukken. Een kwalijke tendens die steeds meer opgeld doet, waardoor veel Nederlanders het vertrouwen in de overheid en hun rekenmeesters verliezen.

J. Verstappen, Roerdalen