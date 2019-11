’Waarom zo negatief over pensioenen?’

Natuurlijk de rente is bijna nul en in augustus hebben we een behoorlijke terugval gehad op de beurs. Maar de rente heeft, ondanks dat we hier volledig onterecht mee rekenen, nauwelijks invloed op de pensioenen en de AEX is weer volledig terug en is dit jaar zo’n 120 punten gestegen naar 600. De pensioenpotten zitten overvol, er is geen enkel probleem en toch blijven we maar zeuren. Ons rijk rekenen is niet goed, maar dit negativisme raakt kant nog wal.

Jan Pronk, Beverwijk