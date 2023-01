’Compensatie voor gasloos huishouden’

Vrijwel alle nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig gasloos (klimaatdoelstelling) en uitgerust met een warmtepomp: hiermee wordt het huis verwarmd en is warm water beschikbaar. Het gemiddeld verbruik van een warmtepomp bedraagt ongeveer 3.000 kWh per jaar. Alleen al door het gebruik van de warmtepomp wordt daarom het plafond voor stroom (2.800 kWh) overschreden. Daarnaast hebben deze huishoudens natuurlijk nog het normale stroomverbruik voor licht en apparatuur (gemiddeld 2.741 kWh per jaar). Gas wordt er niet gebruikt, waardoor geen aanspraak kan worden gemaakt op het plafond voor gasgebruik (1.200 kuub per jaar). Het gemiddeld gasverbruik per jaar, per huishouden, bedraagt 1.169 kuub. Het plafond wordt hiermee niet gehaald, de huishoudens betalen 1.50 euro per kuub i.p.v. 3.00 euro (marktprijs).

Het lijkt mij daarom alleszins redelijk dat huishoudens zonder gasaansluiting een verhoogd plafond krijgen voor het gebruik van stroom óf een financiële compensatie van 1.800 euro per jaar (1.200 keer 1.50 euro).

Timo Lechner, Vlijmen