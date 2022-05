’Gemengde gevoelens bij Bevrijdingsdag’

Want enerzijds is herdenken en het vieren van de vrijheid superbelangrijk. Wat valt er aan de andere kant te vieren in de wetenschap dat er in Oekraïne een oorlog woedt waar het Westen nog geen begin van een einde aan kan maken en waar werkelijk alle internationale rechtsregels worden geschonden? Massamoorden, deportaties, executies en verkrachtingen vinden op dit moment massaal plaats en we staan er bij en kijken er naar. De geschiedenis herhaalt zich, wij staan machteloos en er valt dus niets te vieren!

Bas Overmars, Amsterdam