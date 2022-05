’VN-onderzoek zal weinig opleveren’

Men name de VN-commissaris die daarvoor is aangesteld, wil in haar rapport nauwelijks iets weten over de behandeling van de Oeigoeren. Zoals eerder de bezetting van Tibet, de steun aan Noord Korea en het optreden in Hong Kong werden genegeerd. Taiwan vreest terecht voor haar toekomst, ondanks de ‘verspreking’ van Biden. Moskou kan eveneens ongestoord mensenrechten schenden, oorlogsmisdaden plegen, dreigen met kernwapens en de dictatuur in Wit-Rusland steunen. Terwijl Poetin mekkert over de mogelijke levering van raketten aan Oekraïne, wordt er intussen hard gewerkt aan nieuwe Russische raketten met een bereik van naar verluidt 1000 km. Wanneer wordt die corrupte VN-moloch eindelijk opgeheven?

L.J.J. Dorrestijn