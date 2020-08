Niks hittesmoes, ze rellen uit Westenhaat

Boeren die de boel op stelten zetten en rellende ’viruswaanzinnigen’ komen de ontkenners van multiculturele spanningen goed van pas. Als de vlam in de pan slaat in achterstandswijken vol inwoners van Marokkaanse komaf, kunnen ze relativerend roepen dat er niks bijzonders gaande is. Want er zijn ook autochtone relschoppers. Natuurlijk, vandalisme en rellen komen in alle culturen voor. Maar die open deur intrappen maakt de culturele component van de huidige straatterreur niet minder belangrijk.