Brief 3 ’Te weinig kennis van renovatiewerk’

Politici hebben te weinig verstand van renovatiewerk, ze hebben nog geen flauwe notie van hoeveel een pond spijkers kost. Maar ze moeten wel overleggen over de kosten van de renovatie van parlementsgebouwen zonder enige kennis. In de Tweede Kamer zitten waarschijnlijk voornamelijk politici met een alfa-opleiding want bèta's zitten veelal in het bedrijfsleven. Van zaken doen begrijpen ze dus helemaal niets.

H.M. van Noortwijk, Havelte

