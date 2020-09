Fankapje op in stadion

Laat iedereen in het stadion een mondkapje dragen. Diegenen die weigeren, mogen de wedstrijd niet volgen. Met een mondkapje op kun je zingen en juichen zonder dat er spuug en druppels in de omgeving vrijkomen. Het logo van de club erop is een mooi gezicht. De opbrengst van de mondkapjes zijn voor de club.

Elly Grandia, Kerkdriel