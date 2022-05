Probleem ligt niet bij rijschool

Video

Albert Verlinde windt zich op: ‘Kunnen we hiermee stoppen’

Bij WNL bespreekt Albert Verlinde de bedreigingen aan het adres van Ebel Jan van Dijk, directeur van het bevrijdingsfestival in Groningen. De theaterproducent snapt niet dat er zoveel aandacht in de media is voor bedreigingen aan publieke personen.