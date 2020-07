Uitslag stelling: ’Onwrikbaar op de eurotop’

Op beide onderwerpen moet de premier niet toegeeflijker worden, vinden de respondenten. De Duitse bondskanselier Merkel maande Rutte de afgelopen weken tot haast maken met besluiten over het herstelfonds, omdat veel - vooral zuidelijke - EU-landen het water aan de lippen staat. Driekwart van de stemmers vindt dat Nederland zich hierdoor niet moet laten opjagen.

Maar een kwart van de respondenten denkt dat er na het weekeinde een akkoord ligt over de EU-begroting en het herstelfonds. ,,De landen die steun nodig hebben, zijn al jaren het probleem”, zo verklaart een deelnemer de Nederlandse terughoudendheid.

Een van de voorwaarden die Rutte stelt voor het herstelfonds, is dat landen die er gebruik van maken, de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel hervormen. Bijna alle deelnemers vinden dit een goed idee. ,,Zeker geld geven aan landen waar je vroeg met pensioen gaat. En wij maar doorwerken tot onze dood. Laat die zuidelijke landen dat eerst maar eens aanpassen, en dan praten we verder”, klinkt het. Een ander heeft er een hard hoofd in: ,,Zolang Zuid-Europese landen drank en vrouwen belangrijker vinden, blijven wij betalen aan de EU.”

Bijna niemand gelooft dat zuidelijke landen zich gaan houden aan afspraken over arbeidsmarkt en pensioen. Één van hen: ,,Uit ervaring weten we toch dat de zuidelijke landen, inclusief Frankrijk, zich niet aan de afspraken gaan houden? Een vereiste voor steun moet zijn dat zij eerst gaan opruimen in eigen land.”

Het herstelfonds zou 750 miljard euro gaan bedragen: 500 miljard aan schenkingen en 250 miljard aan leningen. Bijna niemand vindt dit bedrag overkomelijk. Een grote meerderheid denkt ook niet dat het helpen van de zuidelijke Europese landen in het voordeel zou kunnen zijn van Noord-Europa.

Er zijn enkele stemmers die wel geloven dat de EU een voordeel heeft voor Nederland. Zo zegt een voorstander: ,,Zonder de EU en de euro zou onze export veel duurder zijn, maar deze voordelen zijn moeilijk zichtbaar. Zo’n herstelfonds met enorme bedragen is wel zichtbaar, en daardoor zijn zoveel mensen hierop tegen.”

De afgelopen tijd heeft Nederland zich onwrikbaar getoond in de onderhandelingen over de EU-begroting. Bijna alle stemmers vinden dit een goede tactiek. ,,In principe heeft Rutte gelijk, maar hij zal uiteindelijk toch water bij de wijn moeten doen. Een veto zal slecht zijn voor de verhoudingen inde EU.” Er zijn ook velen die vinden dat het tijd wordt dat ons land uit de EU stapt.

Er zitten in een nieuw voorstel voor de begroting en het herstelfonds een aantal compromissen. Dat er strenge controle moet komen op de uitgaven van de miljarden uit het herstelfonds, vinden de meeste deelnemers daarvan het aantrekkelijkste.

De meesten vrezen de afloop van de coronacrisis voor Europa. Meer dan de helft denkt dat deze ‘erger’ of ‘veel erger' gaat uitpakken dan de eurocrisis. ,,De zuidelijke landen moesten al hervormen, de coronacrisis heeft het erger gemaakt. Maar het is onterecht dat Nederland hiervoor moet opdraaien.”