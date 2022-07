Brief 3: ’Versneld aflossen wordt bestraft’

Omdat de overheid een schrijnend tekort aan geld heeft worden er op allerlei manieren belastingen bedacht onder het mom de financiën van burgers in evenwicht te brengen. Een van de plannen is de vermogenstaks op woningen. Vooral eigenaren die in het verleden, na de bankencrisis, juist door de overheid aangespoord werden versneld de hypotheek op de woning af te lossen zullen in financiële problemen worden. Gestraft omdat ze geluisterd hebben naar een onbetrouwbare overheid die keer op keer de regels ten gunste van zichzelf verandert. Wonen is een basis echt van iedere inwoner van Nederland en toch is dit basisrecht wat juist door de overheid ondermijnd wordt. Het doorzetten van dit slecht doordachte plan zal opnieuw alleen maar verliezers opleveren, opnieuw gecompenseerd moeten worden door de belastingbetaler, parlementaire enquêtes opleveren maar de mens is de grootste verliezer omdat deze de kwaliteit van leven verliest. Hoe kan het dat de overheid zulke oogkleppen op blijft houden en niet wenst te leren van de vorige kreditcrisis, toeslagenaffaire, spaartaks affaire etc. Is het onkunde of pure dommigheid?

M. Bruin, Almere

