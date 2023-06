’Topless zwemmen leidt tot ruzie’

Topless zwemmen toestaan is de goden verzoeken. Je kunt dan niet meer veilig zwemmen met je kinderen. Dit trekt een zooitje ongeregeld aan dat graag naar blote borsten komt kijken. Zwembadpersoneel zal de handen vol hebben aan discussies en ruzies. Een heel slecht plan.

En in Duitsland is het toegestaan? In Duitsland is de benzine ook goedkoper, misschien kan dat hier dan ook?

M. Frank, Amsterdam