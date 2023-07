Uitslag Stelling: ’Extreem weer uitvergroot’

Veel respondenten menen dat extreem weer van alle tijden is. „Vroeger hadden we ook erg warme zomers en heel natte zomers, daar is niets vreemd aan”, reageert iemand. „55 jaar geleden was ik aan het Gardameer met ook van die enorme hagelbuien”, herinnert een andere deelnemer zich. „Nu jammert iedereen dat het door het klimaat komt. Wat een onzin, die regio staat erom bekend.”

„Niet de weersomstandigheden baren mij zorgen, maar de extreme berichtgeving erover”, schrijft een andere kritische respondent. ’40 Jaar geleden kwamen de auto’s ook al als poffertjespan uit Italië. Het is daar zomers altijd ontzettend heet geweest, dus wat is er nou extreem? Het weer of de berichtgeving?”

Veel criticasters delen de mening dat het vooral de alarmerende berichten over het weer zijn, die voor onrust zorgen. „Hitte en slecht weer hebben we altijd al gehad. Het enige wat veranderd is, zijn de weerkaarten”, stelt een van hen. Waar ze vroeger groen waren met een vrolijk zonnetje als het warm was, is het nu een donkerrode kaart geworden. „Mensen worden bang gemaakt. Iedere overstroming, hittegolf en natuurbrand komt uitgebreid in het nieuws”, moppert een ander. „En er wordt altijd bij gezegd dat het komt door de klimaatverandering. Dat zal zeker van invloed zijn, maar andere oorzaken worden dan automatisch uitgesloten. Natuurbranden bijvoorbeeld worden vaak aangestoken of ontstaan door slecht natuuronderhoud. Ik vind het nieuws kortom erg eenzijdig.”

Zo’n 60 procent geeft zelfs aan geen waarde te hechten aan wetenschappelijke onderzoeken die een link leggen tussen klimaatverandering en steeds frequentere en extremere hittegolven wereldwijd. „Is de invloed van de mens op het klimaat wel echt zo enorm zoals nu gedacht wordt of is dat effect maar een druppel op een gloeiende plaat?”, vraagt iemand zich af.

Een derde van de stellingdeelnemers zegt zich wél zorgen te maken over het extreme weer van de laatste tijd. Ook zij stellen dat klimaatverandering van alle tijden is maar, zegt een bezorgde respondent: „Dat gaat dan over duizenden jaren. Nu zien we het elk jaar erger worden, het gaat extreem snel. Ook als de uitstoot van CO2 nu gestopt wordt, gaat de opwarming nog lang door.”

Hoewel ruim 30 procent aangeeft duurzamer te zijn gaan leven met de opwarming van de aarde in het achterhoofd, vragen ook zij zich soms af wat daar het effect van is. „Ik probeer te doen wat ik kan, door isolatie, nieuwe ramen en kozijnen, afval scheiden, spullen hergebruiken etc. Maar dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat en kost me veel geld!”, reageert iemand. Een ander denkt dat het al te laat is om het tij te keren, ’want landen als China en de VS en de continenten Afrika en Zuid-Amerika zijn niet zo bezig met het milieu’.

Een andere respondent zegt: „In plaats van proberen het proces te stoppen, kunnen we beter gaan leren ermee om te gaan. Meer groen, landbouw aanpassen, watermanagement en huizen en steden aanpassen zodat ze hitte- en stortbuibestendig worden.”