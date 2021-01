’Huizenbubbel gaat ooit klappen’

Dit is mogelijk omdat velen overwaarde op hun oude woning inzetten plus de lage rente. Maar wat nu als de rente straks gaat stijgen? Deze bubbel gaat ooit klappen en dan zijn de rapen gaar, voor de kopers welteverstaan maar niet voor de huizenmarkt an sich, want dat zal een zegen zijn.

Starters kunnen door deze absurde prijzen amper starten dus sommige ouders steken hun nek uit door te gaan lenen, maar dat kan niet iedereen doen want eens willen zij ook met pensioen. Huurprijzen zijn al helemaal niet meer betaalbaar, als je überhaupt al een woning kunt vinden. Daarnaast zijn er veel starters die geen vaste baan kunnen vinden en afhankelijk zijn van flexwerk waar je inkomen per maand altijd onzeker is, vooral in deze tijd.

Iedere marktwerking drijft op vraag en aanbod maar het is natuurlijk belachelijk dat je 5 x voor dezelfde baksteen moet betalen want dát is het en niets minder. Er is een woningtekort en dit is veroorzaakt door onze beleidsmakers, er mag amper worden gebouwd en de immigratie blijft bestaan en dát moet stoppen in een land dat duidelijk overvol is.

Je ziet mensen nu uitwijken naar het platteland omdat daar de huizen nog enigszins betaalbaar zijn maar door te toegenomen vraag beginnen die ook te stijgen. Daarnaast zijn er mensen die naar een alternatief zoeken, mag niet maar het gebeurt wel; campers, caravans, vakantiewoningen, tuinhuisjes (volkstuin). Vroeger kon men een tuinhuisje aan de straatstenen niet kwijt maar nu is er zelfs een wachtlijst, tsja beter een tuinhuis dak boven je hoofd dan niets….

Pauline van Neck, Rotterdam