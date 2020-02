’Pamper maar aan...’

Teletekst op 4 februari 2020: “De politie heeft bij een controle van duizenden schoolkluisjes in Zaanstad drie hamers, zes messen, een taser, vals geld, pepperspray en vuurwerk gevonden. Ook bij een controle op het station van Zaandam vond de politie wapens. Gisteren werd bekend dat bij een inleveractie in Zaanstad zo’n tweehonderd wapens zijn afgegeven.”

Let wel schoolkluisjes. Dat zijn dus geen opbergplaatsen van volwassenen. En ook zijn het vaak heel jonge kinderen die andere mensen overhoop steken. Maar ze hebben schijnbaar wel tere kinderzieltjes. Laten we dus vooral jongeren niet opsluiten, zelfs niet in voorarrest. Het schijnt zo’n verschrikkelijke indruk te maken op die kinderen. Zo pamperen we ons langzamerhand de vernieling in.

R.Schulte, Helvoirt