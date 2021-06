’Voetballers te veel gepamperd’

Verblijft tijdens het EK in een superdeluxe villa, rijdt in een Rolls Royce naar het vliegveld waar een privé vliegtuig hem van A naar B brengt. Zijn ‘nanny’ verzorgde zijn gezonde ontbijt en ruimt alles op, hij hoeft niets te doen behalve goed voetballen en genieten van het leven.

Een arts wordt ingevlogen om zijn beentjes te checken en krijgt groen licht. Koopt de duurste kleding en auto’s, zijn banksaldo is verblindend. Heeft een super duur appartement op de Kop van Zuid in Rotterdam, leeft het leven van een superster. Nou, dát hebben we gezien tijdens het EK of beter gezegd niét gezien!

Vraag ik mij toch af; verdient hij dit allemaal? Zelfs áls je goed tegen een bal kan trappen is zo’n leven vér uit proportie. En o ja, hij is er één van de 11 (plus reservespelers…), allemaal teveel gepamperd en een ego van hier tot de maan.

Een gemiddelde arbeider zou meer moeten verdienen maar krijgt het niet.

P. van Neck, Rotterdam