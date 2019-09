Uitslag stelling: Lekker verdienen aan pomp

Hoewel de olieprijs na een spectaculaire stijging op maandag een dag later weer snel daalde, zijn velen er niet gerust op. Wanneer de olieprijs stijgt, is dit meteen aan de pomp te merken, maar wanneer de olieprijs daalt duurt het lang voordat dit verwerkt wordt aan de pomp, wordt geklaagd. Een respondent licht toe: „Als in de media staat dat de olieprijs keldert, doen ze aan de pomp of ze gek zijn en duurt het een hele tijd voordat er een cent af gaat. Nu met de droneaanvallen wrijven de pomphouders zich direct in de handen en hebben ze de prijs al flink verhoogd. Dat is lekker verdienen, want de voorraad hadden ze al.”

Volgens de meeste respondenten is het helemaal niet nodig om de prijs aan de pomp nu al op te schroeven. De meerderheid denkt dat Saoedi-Arabië de olieproductie weer snel terug op het oude niveau heeft. Maar sommigen waarschuwen: „Zolang het rommelt in het Midden-Oosten zal de olieprijs nooit stabiel worden. En als Amerika zich er ook nog in gaat mengen...!” Een deelnemer vindt dit ’een reden temeer om van de fossiele brandstoffen af te komen’. „Dat geeft al 75 jaar ellende.”

Een kwart maakt zich niet druk over de stijgende benzineprijs. „Logisch, als de grondstofprijzen stijgen wordt ook het eindproduct duurder. Echter, de olieprijs nu is veel lager dan vorig jaar oktober bijvoorbeeld, dus waar maken wij ons nu druk over, over die twee cent?”, zegt iemand. Een ander geeft aan in Duitsland te tanken: „Bijna 30 cent per liter goedkoper en dan meteen even boodschappen doen.”

Veel stellingdeelnemers begrijpen trouwens niet waarom de benzineprijs in Europa niet overal gelijk is en vragen zich af hoe er onderling zulke grote verschillen kunnen zijn. „Hebben de drone-aanvallen geen effect op de benzineprijzen in Duitsland en België?” Een ander vindt: „Neem een voorbeeld aan onze zuiderburen, waar het tanken nog altijd een kwartje van Kok goedkoper is.”

Het kwartje van Kok komt in veel reacties terug. „Het meest betalen wij aan belasting op benzine, daardoor is tanken over de grens vaak goedkoper. De regering moet de belasting verlagen door bijvoorbeeld het kwartje van Kok terug te geven en de btw verlagen”, adviseert iemand. „Inderdaad”, meent een ander, „want de benzine is niet duur, de belastingen en accijnzen zijn belachelijk hoog.”

Maar hoe duur de benzine ook wordt, de respondenten zeggen de auto er niet voor te laten staan. Wel geeft twee derde aan prijzen te vergelijken en op zoek te naar goedkopere manieren om te tanken. Bijvoorbeeld over de grens of bij de kleinere tankstations op de binnenwegen. „Een goedkope pomp opzoeken, dat loont best. Tanken langs de snelweg is gemiddeld 13 tot 16 cent per liter duurder dan kleinere pompen en zelfbedieningspompen.”

Een respondent merkt op dat men steeds grotere auto’s – ’benzineslurpers’ – rijdt. „Met deze gang van zaken hebben de oliemaatschappijen de macht. Men blijft toch wel rijden. Moet je eens zien als we met zijn allen eens een week niet tanken! Dat zal ze leren.”