Brief 3: ’VVD moet Sophie Hermans koesteren’

Binnen de VVD is er gemor over de vraag of Sophie Hermans de leiding van de partij kan overnemen. De partij behoort juist als één man achter haar te gaan staan.

Sophie Hermans is bij uitstek geschikt om de partij te leiden. Ze is beschaafd en redelijk en kan bovendien kan de VVD-standpunten goed verwoorden.

Wel moet zij de kans krijgen om zich te profileren. VVD’ers, koester deze parel!

E.L.Dobber, Lelystad