Recept van de dag: Kabeljauw in aardappelschijfjes

Vis, vis, vis, veel te weinig daarvan in deze rubriek. Dit is ernstige zelfkritiek. Niet alleen om de gezondheid, maar om de lekker, beslist ook lekker. Daar hoort vis bij. Alleen vergeet ik het vaak. In Noordzeevis uit IJmuiden (ik had het er gisteren al over) zie ik dit recept. Een soort fishermans-pie maar dan anders.

Zet de oven maar vast op 180 °C. Snij de kabeljauw in blokjes. Schil de aardappels en snij ze in kaasschaafdunne plakjes. Breng wat licht gezouten water aan de kook, leg de plakjes erin, laat weer aan de kook komen en giet na een minuut af. Vet een ovenschaal in. Vul de schaal met plakjes aardappel, een laagje vis, wat prei, uiringen, walnoten, strooi er dan wat tijm, zout, peper en geraspte kaas over. Als besluit weer een laagje aardappels met wat geraspte kaas. Nu schenk je er de room over en dan met een laagje folie de oven in. Bak een half uur. Folie of bakpapier, dat laatste is beter, haal je na een kwartier weg want het moet natuurlijk wel goudbruin de oven uitkomen.

En weet je, het is de moeite waard om voor dit gerecht op zoek te gaan naar een perfect stoutbier. Mitra’s hebben het over het algemeen wel. Vis, aardappels, kaas, dat vraagt om zo’n zwarte stout ernaast. Gauw, voor het buiten weer warmer wordt!

Nodig voor 4 personen

• 500 gr kabeljauw

• 8 vastkokende aardappels

• 2 preien, in ringen

• 1 ui in ringen

• 2 theel tijm

• 300 gr comté, geraspt

• 3 dl slagroom

• zout en peper