’Pak dwarse zwemmer streng aan’

Waarom verdrinken er nu zoveel mensen? Misschien omdat er bijna geen schoolzwemmen meer is. Misschien omdat veel ouders nu drukker met hun telefoon zijn dan met hun kinderen.

Mijn ouders gingen vroeger ieder jaar vier weken naar Wijk aan Zee, of Egmond. Als wij de zee in gingen zeiden ze ’niet verder dan je middel’ en kon je de rest van de dag op het strand blijven zitten als je toch verder ging. En wij, mijn zusje en twee broertjes, luisterden.

De laatste jaren ga ik naar Les Landes in Frankrijk. De oceaan daar is minstens zo gevaarlijk als de Noordzee. Op het strand staan twee blauwe vlaggen. Tussen die vlaggen mag je de zee in. Er zitten constant twee lifeguards op een hoge stoel op te letten. Om de twee uur, en als het heel druk is om het uur, worden ze afgewisseld. Op de duintop is een politiepost en ze rijden regelmatig in een terreinwagen het strand af. Als je buiten de blauwe vlaggen toch de zee ingaat, word je eruit gefloten, kom je niet, of te langzaam kun je een flinke bekeuring krijgen. Bij een rode vlag, mag je niet de zee in. Ook niet tot je knieën. Iedereen houdt zich daar prima aan de regels, ook de vele Nederlandse en Duitse kinderen.

Jos van Velzen