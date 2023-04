’Zonneparken in de Sahara’

Het net kan de wispelturige stroom uit zonnepanelen en windmolens niet verwerken. En dus moet de gebruiker zich aanpassen. Allemaal het gevolg van de pricipieel foute keuze voor deze vorm van energievoorziening. De alternatief opgewekte energie zou voor het overgrote deel moeten worden omgezet in waterstof. Want dat kun je opslaan en gebruiken als er vraag is. Voor de opwekking van de stroom voor massale waterstofproductie kun je grote zonneparken aanleggen in de lege binnenlanden van Spanje, of nog beter in Afrika. Zij hebben daar zon, voldoende lege ruimte en goedkope arbeid. Het rijke Westen heeft kapitaal en know how. Zo voorkom je de problemen met overvolle electriciteitsnetten, bestrijd je de CO2 uitstoot en geef je inkomsten aan de derde wereld. Timmermans, aan de slag ermee. Maar ik vrees dat Timmermans ijzerheinig de ’windmolenmaffia’ blijft faciliteren, tot het hele systeem in elkaar stort.

Biem Visser