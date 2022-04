Uitslag stelling: ’Snacken duurder maken’

Volgens een CDA denktank moeten fastfoodketens gezondere producten bieden, doen ze dit niet doen dan zou er een leeftijdsgrens moeten komen voor fastfoodketens. Een onzinnig plan, vinden de meeste respondenten dit. „absurd en betuttelend. Jongeren krijgen het toch wel, net als bij alcohol” En: „als dat gebeurt laten de kids het toch door oudere vrienden halen.” Daarnaast ligt ongezond eten voor het oprapen, weet men: „Slecht voedsel is overal verkrijgbaar, ook in de supermarkt en bij de bakker. Denk aan saucijzenbroodjes, donuts enz. Moet er dan ook een leeftijdsgrens komen om deze winkels te mogen betreden?”, vraagt een deelnemer zich af.

Velen merken op dat met name supermarkten ongezonde voeding veel te prominent uitstallen. Een stemmer zegt hierover: „Begin in de supermarkt waar pizza, chips en megazakken snoep voor een habbekrats te koop zijn! Zolang ongezonde voeding een stuk goedkoper is dan gezonde voeding blijft alles bij hetzelfde.” Menig stemmer pleit voor een suikertaks en daarnaast een btw-verlaging op gezonde voeding. „Gezond en biologisch voedsel goedkoper maken zou effectiever kunnen zijn”, denkt iemand. Daarnaast moeten de producenten van ongezonde producten worden aangepakt, zeggen anderen: „doe ook eens wat aan al die e- nummers in onze voeding. Wat zit er allemaal voor dikmakers in alle verpakkingen die we kopen. Daar moet verandering in komen. Deze onzin kleineert burger in plaats van de grootverdieners. Pak de voedingsindustrie aan, want daar zit het probleem!”

Een derde van de deelnemers vindt ook dat reclame voor ongezonde producten verboden moet worden: „Weg met die enorme reclamezuilen voor McDonald's langs de weg voor snacks op tv. Het wordt veel te aantrekkelijk gemaakt”, zegt iemand. Ook moet het afgelopen zijn met de thuisbezorgdiensten van fastfoodketens, wordt er gezegd: „Als je patat wil moet je zelf moeite doen en niet vanaf je luie stoel bestellen” En: „Geen fastfood meer op A-locaties of naast scholen”.

De meeste deelnemers hebben het gevoel dat ongezond eten ons via reclame en promotie door bijvoorbeeld influencers wordt opgedrongen. Een ongezonde leefstijl moet minder verleidelijk worden, is de mening. „programma's op tv over de gevolgen van een ongezonde leefstijl zouden kunnen helpen”, denkt iemand. Maar de verantwoordelijkheid voor het eetgedrag van kinderen ligt toch vooral bij de ouders, zeggen vrijwel alle stemmers. „Thuis moeten kinderen bewust gemaakt worden van ongezond eten en drinken. Dit moet niet met allerlei overheidsregeltjes die opgelegd worden, dat werkt averechts.”

Een enkeling vindt echter wel dat de regering hier een rol in moet spelen: „Het komt misschien betuttelend over, maar als je de cijfers ziet die zeggen dat in 2040 twee derde van de bevolking aan overgewicht gaat lijden, dan schrik je toch wel. Als de gezondheid van de samenleving in gevaar komt, dan heeft de overheid de dure plicht hieraan iets te doen. Fastfoodketens zoveel mogelijk weren zou een goede eerste stap zijn.”