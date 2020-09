’ING wel streng op particulieren’

Dit ontging de ING-bank al jaren. Gisteren zagen we in het programma Radar dat o.a. ING t.a.v. onschuldige burgers zijn zaken beter voor elkaar heeft. Rekeninghouders worden soms drie maanden geblokkeerd op basis van een enkele, in de ogen van de bank, dubieuze overboeking. Hoe je je als consument dan moet redden, mag je zelf uitzoeken.

Jan Pronk, Beverwijk