Helemaal para van het stemmen in Damsko

Binnenland

Kindjes met kanker uit Oekraïne naar oncologiecentrum Maxima

Vijfentwintig zieke kinderen met kanker uit de Oekraïne zijn maandagavond met hun ouders/verzorgers in Nederland aangekomen. De kinderen zullen worden behandeld in het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht; dit is het centrale centrum voor kinderoncologie in ons land.