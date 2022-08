’Melkprijs is ook bepaald door boeren’

Kopieer naar clipboard

Een lezer (WUZ, 22/8) pleit voor een vaste melkprijs en het aanpakken van grote melkfabrieken als monopolist, maar is blijkbaar niet helemaal op de hoogte van hoe e.e.a. is ontstaan., denkt H. Steenhouwer. Voor de veeboeren is dit ’terug naar af’, na jarenlang marktbescherming, subsidies en prijsgaranties te hebben geproduceerd. Veeboeren voerden in het verleden een lange strijd om op de vrije wereldmarkt te mogen produceren. Deze omschakeling werd in 2015 als een grote overwinning ervaren. Zo werden uitbreidingen van de veestapel door banken, ondanks een eigen wetenschappelijke bureau en voldoende kennis dat dit niet zinvol was, toch gefinancierd.