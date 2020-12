’Onjuiste info over corona bestrijden’

Wij denken dat er tijdens coronapersconferenties nieuwe ontdekkingen over het virus steeds in beeld moeten verschijnen. Zo is het voor iedereen makkelijk te begrijpen. Verder moet er veel er meer juiste berichten over het coronavirus op Facebook worden verspreid. Veel ’virusontkenners’ geloven wat er op Facebook staat en halen daar vrijwel al hun nieuws en informatie vandaan. Dit is echter vaak onzin.

Misschien is het ook een idee om meer YouTube video’s over coronaregels te verspreiden waarin getoond wordt waarom deze regels belangrijk zijn. Daarnaast moeten deze platforms veel meer desinformatie rondom corona verwijderen en beschrijven waarom deze verwijderd zijn. Tenslotte denken we aan het starten van extra gratis telefoonlijnen voor mensen die niet geloven dat corona meer is dan een griepvariant. Wanneer je deze lijn belt, vertellen medewerkers betrouwbare informatie op basis van wetenschappelijk bewijs. Bijvoorbeeld waarom je je aan de regels moet houden.

Marieke Westra en

Verena Wolthuis , USG 4c.