Brief 2 ’Ook Otten moet vertrekken’

Na nog geen half jaar verlaat het voormalig 50Plus-Kamerlid Krol de partij na een ruzie met medebestuurders Henk Otten en Jeroen de Vries.

Otten moet komende verkiezing gewoon weggestemd worden! Deze man heeft alleen maar behoefte aan een fijn betaald baantje! Hij is opgeklommen via Thierry Baudet en probeert zich veilig in het parlement te nestelen. Hij heeft totaal geen behoefte om het Nederlandse volk te helpen. Waardeloos voor Nederland.

Ruud Kraan

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven