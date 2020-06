Uitslag Stelling: Volksgezondheid gaat voor

Het totaal aantal nertsenfokkerijen waar dieren zijn besmet staat nu op zes, verdeeld over acht locaties.

De meeste respondenten maken zich zorgen over het toenemend aantal besmettingen. „In China hebben we gezien hoe dit gruwelijk mis kan gaan, dus liever vandaag ruimen dan morgen”, reageert een voorstander van de stelling.

Er zijn er meer die vrezen dat Nederland een tweede Wuhan gaat worden als er geen rigoureuze maatregelen worden genomen. „De nertsen worden toch al gedood om hun vel. Dan maar liever meteen, om elk risico uit te sluiten.”

De volksgezondheid gaat voor, is een veel gebezigde reactie onder de voorstanders van ruimen. Een respondent zegt: „Ik zie het als uiterste middel in de strijd tegen corona, maar er is geen andere oplossing”. Een ander voert aan dat bij vogelgriep of varkenspest alle besmette haarden direct worden geruimd. „Voor nertsenfokkerijen zou hetzelfde moeten gelden. Is meteen ook humaner voor die opgehokte dieren.”

Ook zijn er stellingdeelnemers die waarschuwen dat zo’n fokkerij het virus ’slapende’ kan houden, waardoor het in het najaar weer kan oplaaien.

Het virus is al overgesprongen van besmette nertsen naar minstens twee verzorgers, maar volgens experts zou het gevaar buiten de stal niet zo groot zijn. Meer dan de helft van de respondenten is daar toch huiverig voor. „Door de grote hoeveelheid dieren die dicht op elkaar leven is het gevaar van besmetting erg groot, zéker omdat deze dieren gevoelig zijn voor het virus. Wellicht gaat het nu over op rondlopende muizen of andere dieren in de buurt. Je wilt niet dat er nóg meer besmettingen komen van dier op mens en terug. Dus geen risico nemen, ruimen!”

Sommigen menen dat we ook bij honden en katten goed moeten oppassen, „en dan vooral de dieren die vrij buiten lopen, want die kunnen het virus makkelijk doorgeven en dan is het hek van de dam.”

Bijna een kwart lijkt ruimen niet nodig. „Een nertsenfokkerij is gemakkelijk te isoleren, dus waarom zou je verder gezonde dieren afmaken?” Geen contacten buiten het bedrijf en medewerkers goed beschermen en testen bij klachten, zijn maatregelen die afdoende moeten zijn, menen de tegenstanders. Een van hen zegt: „Op de Dam in Amsterdam mogen duizenden mensen bijeenkomen maar een paar onschuldige beestjes gaan we vermoorden.”

De nertsenhouderijen moeten vanaf 2024 sowieso dicht. De overgrote meerderheid is van mening dat de sluiting vanwege de coronacrisis vervroegd zou moeten worden. „Het is onvoorstelbaar dat deze fokkerijen überhaupt nog bestaan. Gruwelijk is het. We mogen nooit meer bont dragen. Er zijn zoveel goede alternatieven. Die beestjes hebben geen leven. Pure dierenmishandeling is het.”

Bijna 70 procent denkt dat de overheid de risico’s van intensieve veehouderij op de volksgezondheid onderschat. „Wanneer leren we nu eindelijk eens dat in dit kleine overbevolkte land intensieve veeteelt levensgevaarlijk is voor de volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de ellende van de Q-koorts en de varkenspest.”