Uitslag Stelling: ’Kloof arm en rijk groeit’

Respondenten vonden ook de afgelopen tien jaar slechter dan de tien jaar ervoor, de jaren ’00. Dit ondanks dat het in 2008 crisis was. Twee derde denkt dat we die twaalf jaar later nog steeds niet te boven zijn gekomen.

Een overgrote meerderheid vindt ook niet dat we het de afgelopen tien jaar financieel en materieel beter hebben gekregen.

Een voorzichtige optimist: ,,Het gaat beter in Nederland, maar de welvaart moet beter verdeeld worden. De politiek moet luisteren naar de burgers. Anders gaat het toch alleen maar slechter worden.”

Wetenschappers zien de wereld heel anders dan de respondenten. Zij stellen dat het de afgelopen tien jaar beter was gesteld met de wereld dan ooit. De meeste respondenten geloven dat niet. Het blijkt dat veel stemmers niet veel op hebben met het oordeel van wetenschappers. Een reactie: „Wetenschappers rekenen met statistieken en niet met de werkelijkheid waarmee gewone mensen iedere dag te maken hebben.” Een van de stemmers, niet gehinderd door cijfermateriaal: „De criminaliteit is toegenomen, net als de overlast van migranten. Dan het stikstofprobleem. Dat is ook alleen maar groter geworden.”

De jaren ’10 worden gekenmerkt door het leiderschap van premier Mark Rutte, die in 2010 aantrad. Hij is nog steeds aan de macht. Bijna niemand van de respondenten toont zich hier tevreden over. Veel stemmers vinden dat de premier ’de gewone Nederlander’ heeft veronachtzaamd. Een respondent is daardoor ook helemaal niet optimistisch: ,,Als je kijkt naar het groeiend aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank, het grote aantal daklozen, het tekort aan woningen en de steeds hogere belastingen, dan denk ik dat de komende tijd nog meer mensen in de armoede terechtkomen.”

Voor de toekomst verwachten de meeste stemmers dat de energietransitie en de vrees voor klimaatverandering het leven van veel Nederlanders gaat beïnvloeden. Sommige respondenten vinden het goed dat er nu aan het klimaat wordt gedacht en vertrouwen op innovatie. „Er gaan nieuwe uitvindingen komen op het gebied van gezondheid, landbouw en welvaart”, is de overtuiging van een van hen.

Wat er nog meer gaat veranderen de komende tien jaar is de wereldorde. Een overgrote meerderheid denkt dat China het in de wereld steeds meer voor het zeggen gaat krijgen. Een respondent: „China is al de grootste macht op aarde, maar verhult dat handig en slim. De VS mag wel het grootste leger hebben, maar de Chinezen bouwen stilletjes hun macht uit. Ze ’kopen’ half Afrika en havens over de hele wereld.”

Wat betreft Amerika: twee derde denkt dat Trump bij de volgende verkiezingen weer gaat winnen. De meeste stellingdeelnemers zijn er niet gerust op: „Ik ben bepaald niet optimistisch met Donald Trump en Boris Johnson als leiders van de Westerse wereld. Een gevaar voor de politieke stabiliteit in de wereld. Ik vrees ook echt voor de wereldvrede.” Een andere stemmer vindt dat we hier niet ontevreden mogen zijn. „In ons landje gaat het gelukkig goed, ondanks Rutte.”