De Kwestie: Hou vol, want we hebben geen keus

En dus zeggen de meeste reageerders op de vraag of we dit nog een jaar zouden kunnen: „Liever niet natuurlijk, maar als het moet, dan kan het.”

Nu is de ’intelligente lockdown’ voor een aantal van ons makkelijker vol te houden, dan voor anderen. Partijtje bijvoorbeeld, heeft de ruimte: „Geen enkel probleem om dit vol te houden. Lekker in eigen tuin en een fijn huis, leuke buren, af en toe een glaasje erbij; wie doet ons wat?”

Blijkbaar gaat het Partijtje nog voor de wind, maar er zijn er ook die het economisch zwaar hebben. Zo zwaar, dat de vraag rijst of de prijs die we betalen voor de veiligheid van de kwetsbaren niet te hoog is. Realist1966 ziet dat er een kantelpunt aankomt: „Er zal ergens een kantelpunt komen waar het aantal economische slachtoffers boven het aantal coronaslachtoffers uit gaat komen. Armoe, stress, onzekerheid, eenzaamheid, faillissementen en dergelijke eisen ook - soms dodelijke - slachtoffers als deze situatie voortduurt. Ik denk dat het onvermijdelijk is om de economie weer op te starten, want lenen is ook maar tot zekere hoogte mogelijk en de helden in de zorg en de zorgmiddelen kosten ook geld, net als alle andere noodmaatregelen om de schade voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.”

Isoleren

Sommigen kiezen voor een andere oplossing: het isoleren van alleen de kwetsbaren. Alex_e_cornelis vindt dat we die weg op zijn minst moeten onderzoeken, want: „Ergens, helaas, zeg ik ’dit is niet vol te houden’. Niet economisch en ook niet persoonlijk. Alles leuk en aardig voor die ’zwaksten’, maar okay: isoleer die dan. En dan niet op leeftijd, maar op constitutie. En het belangrijkste: test!”

"De mensen hebben meer dan genoeg van restricties"

Die weg wil J_eelman ook op: „Zoals al betoogd door onder anderen columnist Leon de Winter moeten nu de belangrijkste risicogroepen worden geïsoleerd en inmiddels is bekend welke factoren bepalen of je tot een serieuze risicogroep behoort. Deze zogenaamde intelligente lockdown volhouden langer dan tot half mei is zelfmoord. Dan verliest het grootste deel van Nederland zijn baan en inkomen; enkel en alleen omdat het kabinet de makkelijke weg kiest. Het middel is dan veel erger dan de kwaal.”

En daarom, denkt Berexstone, gaan we het op de huidige manier niet redden: „Uiterlijk begin juni moet alles weer volop als vanouds draaien. De mensen hebben meer dan genoeg van restricties, repressie, het constant dreigen met boetes en buren die kliklijnen bellen. ”

Waanidee

Die sociale component zit ook Petertje01 dwars: „Mensen zijn sociale wezens en die hou je écht niet een jaar lang in huis opgehokt en op 1,5 meter afstand van elkaar! Het is een waanidee van politici om dat te denken.”

En dus moet die lockdown echt stoppen, meent Aefe51lb: „Het is heel belangrijk dat de economie zo snel mogelijk weer op gang komt. Helaas kan dit niet zonder risico’s en zal het aftasten worden wat wel en niet kan en wat de gezondheidszorg aankan. Maar daar waar het redelijk veilig kan, moeten we zo gauw mogelijk weer beginnen.”

Anderen denken dat een lockdown, onder voorwaarden, best te doen is. Mits iedereen gewoon een beetje nadenkt. En dat doet niet iedereen, constateert Pegode: „Het zou een jaar vol te houden zijn, ware het niet dat veel mensen lak hebben aan de 1,5 meter. Men is niet eens bereid om achter elkaar te gaan lopen om te passeren. Het is het bekende lied ’ik ga voor niemand uit de weg, alleen voor paard en wagen’.

En Peter Z heeft het moeilijk met eigenwijze ouderen, juist die groep die beschermd moet worden: „Eigenwijze ouderen die voor Piet Snot in de stad rondlopen en daar corona oplopen, mogen wat mij betreft zelf hun ziekenhuis betalen. Die zoeken zelf hun ellende op en belasten onze maatschappij ermee.”

Niet vitaal

Tonnyhendriks40 heeft meer vertrouwen: „Natuurlijk gaat dit lukken, zolang mensen zich maar een beetje flexibel willen opstellen en dat is de grootste valkuil. Je zult een hele nieuwe samenleving krijgen, maar je hebt geen evenementen, verre vakanties en elke week uit eten nodig om gelukkig te kunnen leven.” Trasrino is exact dezelfde mening toegedaan: „De horeca blijft dicht, de festivals gaan niet door, pretvluchten ook al niet, maar dit zijn sectoren die niet van vitaal belang zijn voor de kudde. Dus we rooien het wel.”

"Dit is alleen vol te houden door iedereen te verplichten mond/neusmaskers te laten dragen"

D_Muyzert wacht met smart op een vaccin: „Zolang er geen goed en betrouwbaar medicijn komt, is er geen keuze; de bevolking zal vol moeten houden. Hier in Nederland valt het nog mee, kijk naar landen met een complete lockdown. Daar mag je alleen naar buiten om boodschappen te doen.” Ook Gkroos heeft geen twijfels: „Natuurlijk houden we het vol. We zullen wel moeten. Een alternatief is er simpelweg niet.”

Polgera denkt ook: „Volgens mij is niet volhouden geen optie. We zullen zien wat er gebeurt als de scholen weer opengaan, maar zolang er geen vaccin is lijkt het me verstandiger om allemaal een beetje bij elkaar uit de buurt te blijven. Volgens mij is dat nou ook niet echt een drama.”

Weloverwogen

Natuurlijk zijn er mensen die premier Mark Rutte verantwoordelijk houden voor de huidige rampspoed, maar de premier heeft ook fans. Edwin V_ kan zich goed vinden in de voorzichtigheid die de premier aan de dag legt: „Zoals Rutte recent al aangaf, zou hij dolgraag morgen al helemaal van die intelligente lockdown af willen, maar dat zou natuurlijk onverantwoord zijn voor de volksgezondheid. Uit de crisis waar we thans in zitten moeten we heel voorzichtig en gecontroleerd stapje voor stapje uittreden, niet te langzaam en ook niet te snel en dat doen Rutte en alle betrokkenen heel weloverwogen. Nederland heeft wel dankzij die zo vaak verguisde bezuinigingen enorm diepe zakken, wat de meeste andere landen niet hebben. Nu kan er ook voorzichtig nagedacht worden om maatregelen te treffen om economische schade zoveel mogelijk te beperken, denk aan regelingen voor het bedrijfsleven en ZZP’ers.”

Oké, volhouden dus, maar hoe en hoe lang? Over het ’hoe’ heeft Truffel2000 een idee: „Dit is alleen vol te houden en redelijk onder controle te houden door iedereen te verplichten mond/neusmaskers te laten dragen. Ik zie dit als enige oplossing om de bevolking iets meer vrijheid te geven. In de ons omringende landen zie je deze discussie steeds meer.”

En hoe lang? Nou, dat kan wel meevallen denk Frank 1965: „De overheid heeft alweer tijd en geld voor klimaat en milieu, dus de lockdown zal niet lang meer duren.”